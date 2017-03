Nintendo Switch: Verkaufsstart war einer der "stärksten und erfolgreichsten Spielekonsolenstarts" für GameStop in den letzten Jahren - 4Players.de

Den Verkaufsstart von Nintendo Switch am vergangenen Freitag (3. März) bezeichnete Eric Bright (Senior Director of Merchandising bei GameStop) als einen der stärksten und erfolgreichsten Spielekonsolenstarts, den die Einzelhandelskette in den letzten Jahren erlebt hätte. Er nannte zwar keine Zahlen, machte aber gegenüber Gamerant deutlich, dass die Nachfrage in den Ladenlokalen wohl sehr groß war. In vielen Filialen sei die Konsole bereits ausverkauft - und bei eBay würde es schon viele Auktionen geben, in denen die Konsole deutlich über dem normalen Verkaufspreis angeboten und verkauft wird. Bright stellte in dem Zusammenhang klar, dass Nachschub bereits unterwegs sein soll.Eric Bright: "In der vergangenen Nacht [von Donnerstag auf Freitag] waren die Läden - überall im Land - randvoll mit Leuten, die es nicht abwarten konnten, Nintendo Switch in die Hände zu bekommen. Wir hatten sogar Kunden, die sich schon gestern Morgen [Donnerstag] angestellt hatten, um zu den Glücklichen zu gehören, die eine der zusätzlichen Konsolen für die Ladenkundschaft ergattern konnten. Der [Switch-Launch] ist einer der stärksten und erfolgreichsten Spielekonsolenstarts für GameStop in den letzten Jahren. Diejenigen, die noch auf der Suche nach einem Exemplar von Nintendo Switch sind, sollen sich keine Sorgen machen - Nachschub ist auf dem Weg. Und wir sind uns ziemlich sicher, dass es viele Spielfans gibt, die sich in der vergangenen Nacht die Konsole geholt haben und dann aufgeblieben sind, um ihre neue Switch zu spielen und die sich für den nächsten Arbeitstag mit 'Game-Fluenza' krank gemeldet haben, um zu Hause zu bleiben und noch mehr spielen zu können."Letztes aktuelles Video: How-to-Series Taking Screenshots