Nintendo Switch: Versteckte Nachricht im Pro Controller entdeckt - 4Players.de

Nintendo hat im teilweise transparenten Gehäuse des Pro Controllers für die Switch eine kleine Nachricht versteckt. Darauf sind diverse Nutzer gestoßen, die ihre Entdeckung laut Reddit-Forum umgehend in den sozialen Medien geteilt haben. Schaut man oberhalb des rechten Analogsticks ganz genau hin, wird man dort "thnx2 allgamefans!" und damit ein kleines Dankeschön von Nintendo an alle Fans von Videospielen lesen können. Trotzdem scheint es nicht ganz einfach zu sein: Ein Redakteur bei Kotaku berichtet, dass er trotz des Wissens noch fünf Minuten und eine Lichtquelle gebraucht hat, um die besagte Stelle zu entdecken. Einfacher wird es, wenn man den rechten Analogstick nach unten drückt (siehe Bild).Quelle: Tropiux via KotakuLetztes aktuelles Video: How-to-Series Taking Screenshots