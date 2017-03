Nintendo Switch: Erste Verkaufszahlen der Konsole und von The Legend of Zelda: Breath of the Wild aus Japan - 4Players.de

Vom 03. bis zum 05. März 2017 hat sich Nintendo Switch in Japan insgesamt 330.637 Mal verkauft, meldet Famitsu via Gematsu . Zunächst war von 313.700 Verkäufen die Rede , aber die Zahl wurde später korrigiert. Die Wii U startete im Land der aufgehenden Sonne mit 308.600 Verkäufen; der GameCube mit 134.000. In der Woche der jeweiligen Markteinführung gingen 371.900 Wii-Konsolen und 322.100 PlayStation-4-Geräte über die Ladentheken - wobei zu beachten ist, dass sowohl die PS4 als auch Switch nicht zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wurden. Zum Vergleich: In Großbritannien wurden ca. 80.000 Exemplare der Konsole im gleichen Zeitraum verkauft ( wir berichteten ).Das erfolgreichste Switch-Spiel war The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Es wurde 193.060 Mal (ohne Downloads) verkauft. Somit haben (mindestens) 58,4 Prozent aller Switch-Käufer auch das neuste Abenteuer von Link gekauft.Letztes aktuelles Video: How-to-Series Taking Screenshots