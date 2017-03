Nintendo Switch: Keine andere Nintendo-Konsole verkaufte sich laut Reggie Fils-Aime in Amerika schneller - 4Players.de

Super Mario 64

2. Fri-Sat sales for Nintendo Switch exceeded first 2-day sales in Americas for any system in Nintendo history. Next biggest was Wii. — Nick Wingfield (@nickwingfield) 6. März 2017

4. Zelda for Nintendo Switch the best selling standalone launch title (i.e. not a bundled game a la Wii Sports) in Nintendo history... — Nick Wingfield (@nickwingfield) 6. März 2017

5. ...beating Super Mario for N64 — Nick Wingfield (@nickwingfield) 6. März 2017

@DifficultNerd manners. If I had numbers I would provide them. Nintendo says they'll ship 2 mill into stores globally in march — Nick Wingfield (@nickwingfield) 7. März 2017

Reggie Fils-Aime, Präsident von Nintendo of America, hat in einem Gespräch mit Nick Wingfield von der New York Times gesagt , dass sich keine andere Nintendo-Konsole in Amerika (der komplette Kontinent) jemals schneller und besser als Nintendo Switch verkauft hätte - bezogen auf die ersten zwei Verkaufstage (03. bis 04. März 2017). Die Hardware-Verkaufszahlen der Hybrid-Konsole waren laut seinen Angaben sogar höher als bei der Wii im gleichen Zeitraum. Die Wii verkaufte sich in den ersten sechs Tagen ungefähr 600.000 Mal in Amerika.Zudem verbuchte The Legend of Zelda: Breath of the Wild den erfolgreichsten Verkaufsstart einer "eigenständigen Start-Software" (kein Bundle) in der Geschichte des Unternehmens. Das neuste Abenteuer von Link übertraf somit den bisherigen Rekordhalter(Nintendo 64). Exakte Verkaufszahlen nannte Fils-Aime hingegen nicht.