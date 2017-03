Nintendo Switch: 1,5 Millionen Verkäufe weltweit; fast 90 Prozent der Konsolen-Käufer kauften auch Zelda: Breath of the Wild - 4Players.de

Vor eineinhalb Wochen hat Nintendo seine neue Konsole "Switch" weltweit veröffentlicht und kurz darauf über allerlei Verkaufserfolge in Nordamerika und Europa berichtet, allerdings ohne konkrete Zahlen zu verraten. Nun hat das Marktforschungsunternehmen SuperData Research die Verkaufszahlen benannt, basierend auf erhobenen Daten von anderen Unternehmen. Demnach hat sich die Konsole weltweit 1,5 Millionen Mal verkauft. Ungefähr 500.000 Exemplare wurden in den USA (GfK) verkauft. 360.000 gingen in Japan (Famitsu) über die Ladentische. Die Verkäufe in Europa sollen "nicht weit" hinter denen aus dem Land der aufgehenden Sonne liegen (Frankreich: 110.000; Großbritannien: 85.000; Spanien: 45.000).Ein Großteil der Daten stammt aus der ersten Verkaufswoche der Konsole. Mittlerweile dürfte die Zahl der verkauften Systeme höher liegen, sofern die Konsole noch erhältlich und nicht vergriffen ist. Nintendo möchte bis Ende März zwei Millionen Exemplare verkaufen, wobei das Unternehmen von Geräten spricht, die an Händler (sell-in) ausgeliefert wurden. Die Daten von SuperData beziehen sich auf Verkäufe an Endkunden (sell-through). Nun bleibt abzuwarten, ob die Verkäufe der Konsole den anfänglichen Schwung mitnehmen können oder der Absatz (wie beim 3DS-Verkaufsstart) in nächsten Monaten einbricht. Beim 3DS reagierte Nintendo damals mit einer Preissenkung und einer Beschleunigung der Software-Produktion. Mit Mario Kart 8 Deluxe wird das nächste, größere Spiel von Nintendo am 28. April an den Start gehen. ARMS wird im Frühjahr, Splatoon 2 im Sommer, Fire Emblem Warriors im Herbst, Super Mario Odyssey zur Weihnachtssaison und Xenoblade Chronicles 2 noch in diesem Jahr erscheinen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild hat sich laut SuperData ungefähr 1,34 Millionen Mal (nur die Switch-Umsetzung) verkauft. Damit haben sich knapp 89 Prozent der Switch-Käufer auch das neuste Zelda-Abenteuer zugelegt.Letztes aktuelles Video: Hardware-Special