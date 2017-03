Nintendo Switch: GameStop spricht von "phänomenalen Verkäufen"; Wii könnte überholt werden; Zubehör verkauft sich gut - 4Players.de

GameStop, die nach eigenen Angaben weltweit größte Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware, ist ziemlich angetan vom bisherigen Verkaufserfolg von Nintendo Switch . Eric Bright (Senior Director of Merchandising) bezeichnet das Gerät gegenüber Gamerant als "transformationales Stück Technik", das sogar die Wii (über 100 Mio. Verkäufe) überholen könnte: "Die anfänglichen Verkäufe waren phänomenal. Ich kann keine Zahlen rausgeben, aber ich kann sagen, dass wir eine der höchsten Attach-Rates [Verhältnis von Hardware- und Software-/Accessoire-Käufen] bei Spiele-Software und Zubehör für Switch seit langer Zeit verzeichnen."Bright kam anschließend noch auf das Zubehör zu sprechen und meinte, dass sie "immensen Erfolg" mit den Ladegeräten für Switch hätten und sich viele Leute ein weiteres Joy-Con-Paar kaufen würden, um die Konsole in ein Vier-Spieler-Gerät zu verwandeln. Außerdem würden sie bei GameStop bald eigene Bundles schnüren, zum Beispiel mit The Legend of Zelda: Breath of the Wild oder anderem Zubehör.Letztes aktuelles Video: Hardware-Special