Nintendo Switch: Hat sich in Japan mehr als 500.000 Mal verkauft und liegt deutlich vor den PS4-Verkäufen im gleichen Zeitraum, aber hinter der Wii U - 4Players.de

In Japan sind nach vier Wochen mehr als 500.000 Exemplare von Nintendo Switch verkauft worden. Laut den Daten von Media Create via Gematsu wurden 519.504 Exemplare der Konsole seit dem 3. März 2017 abgesetzt. Gerade in der letzten Woche (20. bis 26. März) stiegen die Verkäufe auf 78.441 an (Vorwoche: 49.913); unter Umständen konnte Nintendo für mehr Nachschub sorgen. Damit liegt die neue Nintendo-Konsole deutlich vor der PlayStation 4 (Februar 2014) im gleichen Zeitraum. Die PS4 brauchte acht Wochen für 519.773 Verkäufe, wobei beide Konsolen (Switch und PS4) nicht mit einem starken Launch-Software-Lineup punkten konnten. Trotzdem verkaufte sich die Wii U im Land der aufgehenden Sonne schneller als Switch. In nur drei Wochen wurden knapp 558.000 Geräte verkauft. Jedoch profitierte die Wii U vom Verkaufsstart in der damaligen Weihnachtssaison (Dezember 2012).Die erfolgreichsten Switch-Spiele (Box-Versionen; ohne Digitalverkäufe) in Japan sind The Legend of Zelda: Breath of the Wild (302.080), 1-2-Switch! (137.384), Super Bomberman R (57.708) und Dragon Quest Heroes I & II (41.419).Letztes aktuelles Video: Neuigkeiten