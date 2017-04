Nintendo Switch: Die Hardware-Produktionskosten liegen geschätzt bei über 250 Dollar - 4Players.de

Japan's teardown firm Fomalhaut expects Nintendo Switch's cost at $257, may sell 30 million units by 2018 end. https://t.co/Gs52rk6HeD — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) 4. April 2017

Nintendo hat in der Vergangenheit beteuert , dass sie Nintendo Switch bereits zum Verkaufsstart mit Gewinn verkaufen würden. Das japanische Unternehmen "Fomalhaut Techno Solutions" hat nun die Konsole auseinandergenommen und die Preise für die einzelnen Komponenten geschätzt . Demnach kostet die Produktion einer Konsole (Handheld, Docking-Station, Controller etc.) ungefähr 257 Dollar. Die tatsächlichen Produktionskosten liegen damit etwas höher als erwartet. In den USA wird Nintendo Switch für 299 Dollar verkauft. Mitte Januar erklärte Reggie Fils-Aime (Präsident von Nintendo of America), dass die Konsole ohne Spiel ausgeliefert wird, weil sie unbedingt den US-Preis unter 300 Dollar halten wollten und mit einem Spiel im Bundle hätte das nicht geklappt.Last but not least prognostizierte "Fomalhaut Techno Solutions", dass Nintendo bis Ende 2018 bis zu 30 Millionen Exemplare der Konsole verkaufen könnte. Mitte März berichtete schon das Wall Street Journal basierend auf Quellen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sein sollen, dass Nintendo die geplante Switch-Produktionsmenge im Geschäftsjahr (April 2017 bis März 2018) mindestens verdoppeln möchte - von acht auf 16 Millionen.