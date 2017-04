Nintendo Switch: USA: Rekord-Verkaufsstart für eine Nintendo-Konsole und für The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 4Players.de

Switch

Keine Nintendo-Konsole hat sich in den USA bisher schneller alsverkauft. Business Wire meldet basierend auf den Daten der NPD Group, dass im März 906.000 Switch-Exemplare über die US-Ladentheken gegangen sein sollen. Nintendo Switch soll einen der besten Verkaufsstarts einer neuen Konsole überhaupt hingelegt haben, obgleich das Gerät in einem eher unüblichen Monat (und nicht zur Weihnachtszeit) an den Start gegangen ist, heißt es weiter. Die Markteinführung fand am 3. März 2017 statt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild verkaufte sich mehr als 1,3 Millionen Mal auf beiden Plattformen. Auf der Wii U wurden ca. 460.000 Exemplare abgesetzt. Die Switch-Version kommt auf 925.000 Verkäufe. Damit wurden mehr Exemplare des Zelda-Spiels verkauft, als überhaupt Switch-Konsolen vorhanden waren. Erklärt wird diese Diskrepanz u. a. durch Sammler, die eine "Limited Edition" und eine normale Version (zum Spielen) gekauft haben. Generell ist The Legend of Zelda: Breath of the Wild der meistverkaufte Launch-Titel einer Konsole von Nintendo und auch kein anderes Zelda-Spiel konnte sich im gleichen Zeitraum schneller verkaufen.Die Daten basieren auf den Verkäufen der physischen Versionen im Einzelhandel (NPD Group) sowie auf interne Zahlen von Nintendo (Download-Verkäufe). Weitere Zahlen werden höchstwahrscheinlich am 27. April genannt, wenn Nintendo seinen nächsten Geschäftsbericht vorlegen wird. Am 28. April wird Mario Kart 8 Deluxe auf Switch erscheinen. Arms folgt am 16. Juni. Splatoon 2 soll ab dem 21. Juli erhältlich sein.