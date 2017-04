Nintendo Switch: 2,4 Millionen Verkäufe (weltweit) im ersten Monat laut SuperData Research; Verkaufsprognose für das Gesamtjahr angehoben - 4Players.de

Laut einer Marktanalyse von SuperData Research wurden im ersten Monat nach dem Konsolen-Verkaufsstart (3. März 2017) weltweit ungefähr 2,4 Millionen Exemplare von Nintendo Switch verkauft. Das Marktforschungsunternehmen soll sich auf Daten von GfK und Famitsu berufen . Erst gestern meldete Business Wire, dass in den USA ca. 906.000 Exemplare der Nintendo-Konsole im März verkauft wurden. In Japan sind (laut Media Create ) ca. 565.000 Exemplare abgesetzt worden.Auf Basis der 2,4 Millionen Verkäufe im ersten Monat hat SuperData Research seine Switch-Verkaufsprognose für das Gesamtjahr 2017 deutlich angehoben. Bisher gingen die Analysten davon aus, dass ungefähr fünf Millionen Konsolen verkauft werden sollen. Die neue Schätzung liegt bei 7,2 Millionen. Joost van Dreunen (SuperData CEO) begründet die Anhebung der Prognose aber auch mit dem überzeugenden, anstehenden Spiele-Lineup (Mario Kart 8 Deluxe und Splatoon 2).Offizielle Zahlen wird Nintendo höchstwahrscheinlich am 27. April bei der Präsentation des Geschäftsberichts (Januar bis März 2017) vorlegen. Am 28. April wird Mario Kart 8 Deluxe auf Switch erscheinen. Arms folgt am 16. Juni. Splatoon 2 soll ab dem 21. Juli erhältlich sein. Xenoblade Chronicles 2 und Super Mario Odyssey sollen in diesem Jahr folgen. Ein Fire-Emblem-Titel ist für 2018 geplant.