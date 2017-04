Nintendo Switch: Citigroup-Analysten erwarten eine Mini-Version der Konsole, speziell für den tragbaren Gebrauch - 4Players.de

DEMDEM schrieb am 15.04.2017 um 20:23 Uhr

Ehrlich gesagt könnte ich mir sehr wohl eine etwas kleinere Version vorstellen. Der Bildschirm der Switch hat ja ziemlich dicke schwarze Ränder, die man ruhig beseitigen kann, desweiteren könnte man die JoyCons ruhig fest verbauen, so dass man da sicherlich auch noch etwas Platz sparen kann. Die Switch ist doch in den Händen gehalten ziemlich "lang", also in die breite geht die ziemlich weit, nur halt nicht in die Höhe.

Sicherlich werden durch die festverbauten JoyCons dann das Konzept des spontanen Coop-Spielens für unterwegs unterminiert, aber der Aspekt ist doch sowieso nur eine Notlösung gewesen und würde ja eh nur bei Spielen funktionieren, die mit sowenig Tasten auskommen würden.

Beim 3DS hat es Nintendo ja auch schon gemacht und den 2DS rausgebracht, der das Ursprungskonzept komplett über Bord geworfen hat, dafür aber ein gutes Stück billiger angeboten werden konnte. Genau in die selbe Richtung könnte man mit der Switch gehen, quasi eine Switch Lite/Go.