Nintendo Switch: Konsole wurde teilweise per Lufttransport ausgeliefert, um der Nachfrage gerecht werden zu können - 4Players.de

Um die Nachfrage zum Switch -Verkaufsstart besser und schneller bedienen zu können, hat Nintendo im März einen Teil der Konsolen per Flugzeug von China (Produktionsort) nach Europa und Nordamerika schicken lassen, dies will das Wall Street Journal via NeoGAF von einem Sprecher des Unternehmens erfahren haben.Per Luftfracht kommt die Ware logischerweise deutlich schneller als per Schiff (der übliche Weg) am Ziel an, aber die Kosten liegen deutlich höher. Hideki Yasuda (Analyst beim Ace Research Institute) meint, dass Nintendo für schnellen Nachschub zum Launch der Konsole sorgen wollte, da es besonders wichtig war, so schnell wie möglich viele Exemplare an die Händler auszuliefern, während das Interesse der Kunden noch hoch sei. Er schätzt weiter, dass die Lufttransportkosten pro Switch-Exemplar ungefähr 5.000 Yen (ca. 41 Euro) zusätzlich betragen hätten.Die Umstellung auf den Lufttransportweg dürfte auch dazu beigetragen haben, dass vom 3. bis zum 31. März 2017 weltweit 2,74 Millionen Konsolen ausgeliefert werden konnten. Die ursprüngliche Prognose von Nintendo sah vor, zwei Millionen Exemplare im März weltweit auszuliefern. Im April hat Nintendo dann wieder auf den üblichen See-Transportweg umgestellt.Letztes aktuelles Video: Hardware-Special