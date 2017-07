Nintendo Switch: Nächstes Disgaea erscheint vermutlich ebenfalls für die Nintendo-Konsole - 4Players.de

Die nächste Fortsetzung der Videospiel-Reihe Disgaea wird höchstwahrscheinlich auch für Switch erscheinen. Das hat Sohei Niikawa, Präsident von Nippon Ichi Software, im Rahmen einer Fragerunde auf Reddit in Aussicht gestellt, die von Dualshockers aufgegriffen wurde. Bereits Disgaea 5 wurde als Complete Edition mit allen DLCs für die Hybrid-Konsole von Nintendo veröffentlicht. Darüber hinaus würde man auch gerne einen Amiibo zur Serie produzieren. Diesbezüglich regt Niikawa den Start einer Petition an: Sollten eine Million Unterschriften zustande kommen, hätte man gute Chancen, dass Nintendo grünes Licht für ein solches Vorhaben gebe.Insgesamt hat NIS große Pläne mit der Disgaea-Reihe: Man will nicht nur mehr Titel auf dem PC veröffentlichen, sondern auch das Angebot im mobilen Bereich für Smartphones verstärkt ausbauen und erhofft sich, um dadurch die Aufmerksamkeit für die Marke zu steigern.Letztes aktuelles Video: Neuigkeiten