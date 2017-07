Nintendo Switch: Falcom würde gerne Spiele für die Nintendo-Konsole entwickeln - 4Players.de

Nintendo kann sich über einen weiteren Switch-Fan freuen: Die Entwicklerschmiede Nihon Falcom würde liebend gerne seine eigenen Spiele auf der Hybrid-Konsole veröffentlichen. Das hat Toshihiro Kondo, Präsident des Studios, gegenüber DualShockers eingeräumt. Bisher gibt es allerdings noch keine konkrete Ankündigung, was sich aber im richtigen Moment schnell ändern könnte:"Ja, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, würde ich definitiv gerne Falcom-Spiele auf der Switch sehen", so Kondo. Dabei ist er generell sehr angetan von der Konsole. "Die Nintendo Switch ist auf jeden Fall eine 'Nintendo-Maschine'. Und das ist eine richtig coole Sache."Nihon ist vor allem für seine JRPG-Reihen bekannt, darunter The Legend of Heroes und Ys. The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III erscheint am 28. September in Japan - exklusiv für die PlayStation 4. So bleibt es noch abzuwarten, ob und wann sich die Pläne für Switch konkretisieren.Letztes aktuelles Video: Neuigkeiten