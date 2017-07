Nintendo Switch: Anhaltende Lieferengpässe: Über 3.000 Personen stehen in Japan für 250 Konsolen an - 4Players.de

Auch in Japan ist Nintendo Switch nahezu berall ausverkauft. Seit dem Verkaufsstart am 3. Mrz 2017 bilden sich regelmig lange Warteschlangen vor Geschften, die mit neuen Switch-Konsolen beliefert wurden. Aber die Anzahl der ausgelieferten Exemplare reicht nicht aus, um die hohe Nachfrage auch nur annhrend decken zu knnen.Heute erhielt zum Beispiel Yodobashi Camera (Akihabara, Tokio) 250 Exemplare geliefert und daraufhin bildete sich eine Warteschlange vor dem Laden, in der mehr als 3.000 Personen anstanden (via Kotaku ). Die Konsolen wurden jedoch nicht nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" unters Volk gebracht. Die Verkufer von Yodobashi Camera verteilten stattdessen mit Nummern versehene Lose (in einem bestimmten Zeitrahmen) und nur die 250 Leute, deren Nummern gezogen wurden, hatten die Chance, eine Switch zu kaufen. Alle anderen gingen leer aus. Man musste sich also anstellen, um berhaupt eine Chance auf eine Konsole zu haben. Schon am Sonntag gab es einen hnlichen Ansturm bei Yodobashi Camera in Osaka Umeda. 200 Switch-Konsolen waren vorrtig und ber 2.100 Personen standen an. Auch hier wurde das Losverfahren eingesetzt.