Zumindest in Japan scheinen sich die Fälle zu häufen, bei denen Betrüger potenzielle Käufer mit dem Versprechen einer vergünstigten Switch-Konsole in die Falle locken. Wie Nintendo Everything berichtet, haben mittlerweile sogar große TV-Sender das Thema aufgegriffen. Demnach läuft die Masche folgendermaßen ab: Über Twitter wird der Verkauf der Konsole zu einem reduzierten Preis angeboten. Dabei sei angemerkt, dass das Gerät vor allem in Japan aufgrund von Lieferengpässen weiterhin schwierig zu bekommen ist. Melden sich Interessenten, bekommt man eine persönliche Nachricht (Direct Message), in der man aufgefordert wird, das Geld (ca. 270 Dollar) in Form von Amazon-Guthaben bereitzustellen. Im nächsten Schritt werden sie aufgefordert, den Amazon-Code zu senden. Daraufhin wird dem Opfer vorgegaukelt, dass der Code bereits genutzt wurde und demnach ungültig sei. Kurz danach löscht der Betrüger dann sein Twitter-Konto. Und offenbar ist diese Methode mittlerweile kein Einzelfall mehr.Glück im Ungück hatte in dieser Beziehung ein Teenager, der ebenfalls auf die Masche hereingefallen ist und über sein Twitter-Konto davon berichtet hat. Wie die Webseite schreibt, hatte er sein Konto mittlerweile zwar ebenfalls gelöscht, weil viele Leute ihm selbst bzw. seiner Naivität die Schuld an der ganzen Misere gaben. Allerdings hatte bereitscgc_game_create Kontakt zu dem Jungen aufgenommen und bot ihm aus Mitleid eine gebrauchte Switch als Ersatz an - kostenlos! Also reaktivierte er seinen Twitter-Account, doch warnten ihn daraufhin viele Mitleser, bei diesem unglaublichen Angebot erneut in eine Falle zu tappen. Doch am Ende kam alles anders: Das Opfer konte sich sogar über eine komplett neue Konsole freuen, die cgc_game_create teuer über die Auktionsplattform Yahoo Auctions erstanden hatte.Die Identität des großzügigen Helfers ist nicht bekannt. Allerdings ist er wohl als Vice President eines nicht näher beschriebenen Spieleherstellers tätig - zumindest nach Angaben von Nintendo Everything.