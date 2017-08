Nintendo Switch: The Flame in the Flood und Human Fall Flat werden umgesetzt - 4Players.de

Publisher Curve Digital hat angekündigt, dass The Flame in the Flood und Human Fall Flat auch für Nintendo Switch erscheinen werden.The Flame in the Flood wird im Oktober 2017 erhältlich sein. Unseren Test der gnadenlosen Floßfahrt auf PC, PS4 und Xbox One findet ihr hier . Human Fall Flat soll "später" folgen. Unseren Test des physikbasierten Puzzlespiels, das aus seiner mitunter kargen Kulisse und den eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten ein Maximum an Unterhaltung herausholt, könnt ihr hier nachlesen Simon Byron (Publishing Director) sagt: "Als riesige Fans von Nintendo sind wir absolut begeistert, einige unserer erfolgreichsten Konsolen-Releases auch für Nintendo Switch zu bringen. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler The Flame in the Flood und Human: Fall Flat wirklich überall spielen können - ganz egal, wo sie auch sind."