Nintendo Switch: "Nindies": 26 Spiele von unabhängigen Entwicklern im Trailer - 4Players.de

Nintendo zeigt im folgenden Trailer diverse Indie-Titel ("Nindie"), die zwischen September 2017 und Anfang 2018 für Nintendo Switch erscheinen sollen. Zu den 26 Spielen von unabhängigen Entwicklern gehören SteamWorld Dig 2, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Yoku's Island Express, Away: Journey to the Unexpected, Nine Parchments, Flipping Death, Unbox: Newbie's Adventure, Uurnog Uurnlimited, Flat Heroes, Hollow Knight, Battle Chasers: Nightwar, Owlboy, Huntdown, Constructor Plus, Lichtspeer: Double Speaer Edition, State of Mind, 8-Bit Armies, Shu, World to the West, Rogue Trooper Redux, Wargroove, Tiny Metal, Portal Knights, Aces of the Luftwaffe: Squadron, Semblance und Brawlout.Letztes aktuelles Video: Nintendo x Indies Nindie-Spiele fuer Switch