Nintendo Switch: Pokémon-Chef glaubte anfangs nicht an den Erfolg, sieht nun aber weiteres Potenzial - 4Players.de

Tsunekazu Ishihara (CEO von The Pokémon Company) hat vor dem Verkaufsstart von Nintendo Switch nicht an den Erfolg der Konsole geglaubt. Er teilte diese Skepsis den Verantwortlichen bei Nintendo im Vorfeld auch mit. Doch er hatte sich getäuscht, sagte er nun in einem Interview bei Bloomberg via NintendoEverything . Er hätte zudem gelernt, dass hochklassige Software ein Verkaufsargument für eine Spiele-Konsole sei. Und obwohl er noch Potenzial in der tragbaren Konsole sehen würde, müsse Nintendo nun die nächsten Schritte einleiten, um letztendlich ein größeres Publikum erreichen zu können.Tsunekazu Ishihara: "Ich teilte Nintendo mit, dass Switch kein Erfolg wird, bevor die Konsole in den Verkauf ging, weil ich dachte, dass im Zeitalter der Smartphones niemand mehr mit einer tragbaren Spiele-Konsole unterwegs sein würde. Es ist offensichtlich, dass ich falsch lag. Ich kam zu der Erkenntnis, dass der Schlüssel zum Erfolg ganz einfach ist: Software von erstaunlicher Qualität führt zum Verkauf von Hardware. Die Art des Spielens selbst kann flexibel sein, wenn die Software attraktiv genug ist. Derzeit ist die Switch-Konsole sehr beliebt bei den Frühkäufern, aber es muss noch ein Schritt gemacht werden, damit ein breiteres Publikum erreicht wird. Ich sehe mehr Potenzial in Switch, aber man sollte dieses Potenzial auch nicht überschätzen."Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Summer 2017