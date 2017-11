Nintendo Switch: Gerücht: Produktionsvolumen soll erhöht werden; Wii-Verkaufsniveau könnte erreicht werden - 4Players.de

Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch) Screenshot - Nintendo Switch (Switch)

Nintendo scheint die Switch-Produktion im nächsten Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) deutlich anfachen zu wollen. Laut einem Bericht im Wall Street Journal , der auf Informationen von Personen basiert, die direkt mit der Sache vertraut sein sollen, sei Nintendo zutiefst von dem Erfolg der Konsole überzeugt und möchte im besagten Geschäftsjahr zwischen 25 Millionen und 30 Millionen Geräte ausliefern. Das Unternehmen würde gerade mit ihren Geschäfts- und Produktionspartnern über die Erhöhung des Produktionsvolumens sprechen bzw. sie darüber informieren, erklärten die Quellen des Wall Street Journals. Nintendo sei zwar noch in der anfänglichen Planungsphase, könnte das Volumen dennoch weiter erhöhen.Bei der jüngsten Investorenkonferenz deutete Tatsumi Kimishima (Chef von Nintendo) zudem an, dass Nintendo Switch durch die bevorstehende Weihnachtssaison unter Umständen zu den Verkaufsniveaus der Wii aufschließen könnte. Sowohl in Nordamerika als auch in Europa und Japan würde die Konsole knapp 30 Wochen nach der Veröffentlichung im März deutlich vor den Verkaufszahlen der Wii U, aber hinter denen der Wii liegen - obgleich Wii und Wii U im Gegensatz zur Switch zum traditionell verkaufsstarken Weihnachtsgeschäft erschienen sind. Zumal die Switch-Nachfrage vielerorts die Verfügbarkeit der Konsole übersteigt.Seit der Markteinführung im März 2017 sind bis Ende September 7,63 Millionen Switch-Exemplare verkauft worden, davon 1,95 Mio. in Japan, 3,11 Mio. in den USA und 2,56 Mio. in "anderen Regionen". Gemäß der Prognose des Unternehmens sollen bis Ende März 2018 ungefähr 14 Millionen Konsolen abgesetzt werden.Letztes aktuelles Video: System-Software Version 400 Video Capture