Nintendo Switch verkauft sich in den USA ziemlich gut - seit Verkaufsstart im März 2017 führt die Nintendo-Konsole die Hardware-Verkaufscharts Monat für Monat an (Ausnahme: Mai 2017). Mat Piscatella, Analyst beim US-Marktforschungsunternehmen NPD Group, schätzt, dass die Hybrid-Konsole im nächsten Jahr ungefähr 40 Prozent des Marktanteils der Konsolen-Hardware ausmachen könnte, wenn Nintendo und Gamefreak es schaffen würden, im kommenden Jahr ein neues klassisches Pokémon-Spiel für Switch zu veröffentlichen . Er schrieb: "Sollte Pokémon [Switch] nächstes Jahr erscheinen, dann schätze ich, dass Switch die Wii [im gleichen Zeitraum] überholen und mehr als 40 Prozent des Marktanteils übernehmen wird. Aber es kommt darauf an, ob Pokémon nächstes Jahr erscheinen wird oder nicht."Aktuell würden die Switch-Verkäufe in den USA mehr als 20 Prozent über denen der Wii in den ersten zehn Monaten nach dem Verkaufsstart liegen, schrieb Piscatella bei Resetera . Er meinte aber, dass die Switch völlig anders als die Wii sei - bezogen auf die Nutzerdemographie als auch die Art der Nutzung. Laut seinen Ausführungen sei Switch ganz klar eine Konsole für die "Core Gamer". Keine andere Nintendo-Konsole seit dem GameCube sei so klar auf "Core Gamer" zugeschnitten, meinte er. Und aufgrund der Hybrid-Funktion wäre es gar nicht ungewöhnlich, wenn es mehrere Switch-Konsolen pro Haushalt geben würde - dadurch sei das Potenzial noch einmal größer im Vergleich zur Wii. Wobei Piscatella einräumt, dass die Verfügbarkeit der Wii in den USA über weite Zeit sehr problematisch war, was sich natürlich auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hätte.Welche der Konsolen im November 2017 die Nase in den USA vorn haben wird, konnte Piscatella nicht abschätzen . PlayStation 4, Switch und Xbox One würden sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, heißt es. Außerdem räumte er ein, dass seine Xbox-One-X-Schätzung (600.000 Verkäufe der Xbox One X in diesem Jahr) wohl etwas zu niedrig war.Letztes aktuelles Video: System-Software Version 400 Video Capture