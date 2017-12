Tupi hat geschrieben: ? Heute 22:27 Ist er bekannt? Ich habe mich nur gefragt wie man seit 2007 so viele "Diskussionsbeiträge" schreiben kann und dann so nen kurzen Furz ablässt. Ist er bekannt? Ich habe mich nur gefragt wie man seit 2007 so viele "Diskussionsbeiträge" schreiben kann und dann so nen kurzen Furz ablässt.

Tut mir leid, die Wahrheit kann auch kurz sein, wozu viele Worte verlieren. Zelda wird ja hier als Heiland gepriesen obwohl es manches nicht besser oder anders macht als die so verhassten AAA Openworld-Spiele. Was ist denn bitte die ach so tolle Belohnung für Erkundung? Permanente Waffen und coole Gadgets bestimmt nicht und Rubine kann ich auch sonstwo bekommen. Es spiel keine Rolle wie gut die Welt designt wurde, darum geht es hier auch nicht, nur um das sinnlose Erkunden. Irgendwo am Arsch der Welt durch eine Wüste geschlittert und geheimnisvolle vergessene Tempelruinen entdeckt aber dann eine Kiste mit Rubinen drin finden, na danke. Oder Nacheinergruppedefekterfeuerzweihänder 121312x. Es bietet überhaupt keinen Erkundungsanreiz, außer man möchte das Gebiet eben sehen, weil es optisch ansprechend aussieht. Naja es gibt ja noch diese komischen Samen, die überall verstreut sind. Aber wir wissen ja alle von Assassins Creed und co., dass es komplett fürn Arsch ist wenn man die Karte nach Sammelkram absuchen muss, also bleibt nichts. Von dem Waffensystem fange ich am besten gar nicht an.Abgesehen davon und den massiven technischen Unzulänglichkeiten, (für die jeder andere Entwickler kassiert hätte) ist es ja ein durchaus solides Spiel.