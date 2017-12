DEMDEM schrieb am 28.12.2017 um 15:33 Uhr

Selbst wenn Bayonetta 3 noch 2018 erscheint, so wird es kein großer Magnet für neue Verkäufe sein, sind die vorigen Teile auch schon nicht gewesen. Das selbe mit Kirby, Yoshi und Co. Das sind alles Spiele, die von den einen oder anderen schon aktiven Kunden mitgenommen werden, aber neue Kunden generieren diese Marken keine mehr.

War aber doch auch irgendwo abzusehen, dass Nintendo der Saft nach einem so starken Jahr wieder ausgeht. Ich meine, die konnten dieses Jahr nur so stark liefern, weil sie davor auf der WiiU schon zwei Jahre lang mit der Sparflamme unterwegs waren. Wäre Zelda wie geplant schon 2016 erschienen, wäre der Start der Switch schön in die Hose gegangen und man das Jahr wäre erst gar nicht so stark gestartet.

Vielleicht kommt aber auch wirklich ein richtiger Pokemon-Ableger nächstes Jahr schon auf die Switch. Auf was ich mich persönlich freuen würde, wäre ein neuer Mario Maker Teil, oder wenn es denn unbedingt nur ein Port sein wird, dann halt ohne die Beschränkungen aus dem WiiU-Teil.