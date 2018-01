Nintendo Switch ist die schnellstverkaufte Konsole aller Zeiten in den USA

Nintendo Switch ist die " schnellstverkaufte " Konsole (Heimkonsole) aller Zeiten in den USA. Seit der Markteinführung am 3. März 2017 wurden bis zum 31. Dezember 2017 über 4,8 Millionen Exemplare verkauft. Die Angaben basieren auf internen Daten von Nintendo. Keine andere Konsole konnte sich in den ersten zehn Monaten besser behaupten. Der bisherige Rekordhalter war die Nintendo Wii mit mehr als 4 Millionen Verkäufen im gleichen Zeitraum. Dennoch sollte im Hinterkopf behalten werden, dass Nintendo die hohe Nachfrage - vor allem am Anfang - nicht decken konnte und die Konsole vielerorts nicht zu bekommen war (ähnlich wie bei der Wii).Mehr als 60 Prozent der Switch-Käufer in den USA besitzen Super Mario Odyssey und mehr als 55 Prozent haben sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild zugelegt. Mario Kart 8 Deluxe liegt bei 50 Prozent und Splatoon 2 bei 20 Prozent. Reggie Fils-Aime (Chef von Nintendo of America) hebt in einem Kommentar zu den Verkaufszahlen die Mobilität der Konsole explizit hervor und verspricht allerlei Überraschungen für 2018 und darüber hinaus, um auf den Erfolg aufzubauen.Letztes aktuelles Video: System-Software Version 400 Video Capture