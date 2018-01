DonDonat hat geschrieben: ? vor 58 Minuten Dabei ignorierst du dann noch die unzähligen Male, wenn die Konsole nicht schnell genug ist um selbst Geometrie (!) zu laden, weil der RAM der Konsole limitiert hat. Hinzu kommt die Spiel-Größe: GTA5 ist über 32GB und Switch hat 32GB total an Speicher und die Cardridges ebenfalls. Dabei ignorierst du dann noch die unzähligen Male, wenn die Konsole nicht schnell genug ist um selbst Geometrie (!) zu laden, weil der RAM der Konsole limitiert hat. Hinzu kommt die Spiel-Größe: GTA5 ist über 32GB und Switch hat 32GB total an Speicher und die Cardridges ebenfalls.

Für mich sind Framedrops auf <30 alle paar Minuten sehr störend, gerade bei GTA5 hab ich auf PS3 so häufig deswegen Kurven verpasst oder nicht rechtzeitig ausweichen können, dass ich es irgendwann einfach abgebrochen habe.

So störend kann das damals nicht gewesen sein, wenn ich mich nicht an so etwas erinnere, sondern an den Spaß, den ich mit dem Spiel hatte. Du hattest den offenbar nicht, was schade ist, aber mei... da kann man nix machen.Es bleibt festzuhalten: GTA5 lief schon auf der alten Konsolenhardware - vielleicht nicht so perfekt, wie du es gerne hättest, aber es lief. Erfolgreich auch noch. Da die Switch sogar etwas potenter als die alten Konsolen ist, spricht nichts dagegen, daß das Spiel darauf gut genug laufen wird.P.S:Also sorry... wenn ich sowas höre, kann ich mir nur an den Kopf fassen. Muß ja echt ein Drama für dich gewesen sein.