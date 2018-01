Arnulf schrieb am 14.01.2018 um 23:03 Uhr

+ EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG +

***********************************************************************************************

Skandalöse Geschehnisse in NRW! Querulant Arnulf verweigert auch nach Kenntnisnahme der Tatsache das Switch die schnellstverkauftestesteste Konsole in Frankreich!!!! ist, hartnäckig den kauf! Lässt sich nicht einmal mit "Erst Frankreich, dann die Welt!!!!" umstimmen!

Erfahren sie mehr als sie je wissen wollten, diesen Donnerstag in der neuen Gala!

***********************************************************************************************

+ EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG + EILMELDUNG +