Tatsumi Kimishima, der Präsident von Nintendo, hat in einem Interview mit der japanischen Mainichi (via Nintendo Everything und GoNintendo ) über die Pläne für das zweite Jahr von Nintendo Switch gesprochen. Das zweite Jahr sei sehr wichtig, um langfristig am Ball bleiben zu können, sagte Kimishima. Es sei wichtig, noch mehr Leute mit der Konsole anzusprechen, vor allem diejenigen, die bisher nur wenig Kontakt mit Spielekonsolen hatten. Sie müssten zudem das Spiele-Angebot auf der Switch stetig ausbauen, damit neue Spieler die Konsole kaufen. Nur so könne aus der Switch eine "Spielekonsole mit langer Lebensdauer" werden. Auch Spiele von Drittherstellern, die viele andere Genres abdecken, würden dazu beitragen, die Nutzerbasis zu vergrößern. Kimishima hat hierbei speziell Spiele bzw. Genres im Sinn, die Nintendo als First-Party-Hersteller mit ihrer Zielgruppenorientierung (familienfreundliche Unterhaltung), nicht bietet.Kimishima ist der Ansicht, dass die Switch in Sachen Dynamik und Momentum mit der Wii-Ära mithalten könne - weltweit gesehen. Gerade die Möglichkeit, umfangreiche Konsolenspiele mit nach draußen zu nehmen und unterwegs spielen zu können, würde bei den Spielern besonders gut ankommen. Trotzdem dürften sie sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, da andere Hersteller ebenfalls in der Lage wären, interessante neue Konsolen zu entwickeln. Sie müssten stets über neue Wege nachdenken, sonst könnte ihr "Lauf" (mit der Switch) zum Erliegen kommen. Es würde zudem die Möglichkeit bestehen, dass sich die Methoden und Wege, wie sich Kunden überraschen lassen, in Zukunft verändern werden - und deswegen sei es wichtig, einzigartige Ideen und die Kreativität zu bewahren.Außerdem will Nintendo Everything erfahren haben, dass Nintendo das Switch-Verkaufsziel für das laufende Geschäftsjahr (bis Ende März 2018) auf 20 Millionen angehoben haben soll.Letztes aktuelles Video: System-Software Version 400 Video Capture