Nintendo Switch: Heute wird ein "brandneues, interaktives Nintendo Switch-Erlebnis" vorgestellt

Nintendo bereitet eine Ankündigung für Switch vor. Heute um 23:00 Uhr wird das Unternehmen eine Neuheit für die aktuelle Konsole vorstellen. Im Zuge der Ankündigung heißt es lediglich: "Entdecke ein brandneues, interaktives Nintendo Switch-Erlebnis für alle Kinder - auch die größeren unter uns".Am vergangenen Donnerstag hatte Nintendo eine Ladung neuer Spiele wie Mario Tennis Aces ( Details ), Hyrule Warriors: Definitive Edition ( Details ), Donkey Kong Country: Tropical Freeze ( Details ), Dark Souls: Remastered ( Details ) und The World Ends with You - Final Remix ( Details ) für Switch angekündigt ( wir berichteten ).