Im Zuge der Ankündigung von Nintendo Labo ( wir berichteten ) hat sich Nintendo zu den Switch-Verkaufszahlen in Deutschland geäußert. Seit dem Verkaufsstart der Hybrid-Konsole im März 2017 sind hierzulande mehr als 600.000 Konsolen verkauft worden - trotz Problemen bei der Nachschub-Versorgung. Damit hat sich die Switch in Deutschland bisher besser als jede andere TV-Konsole von Nintendo im vergleichbaren Zeitraum verkauft - auch die Wii wurde überholt.Sowohl in den USA ( wir berichteten ) als auch in Frankreich ( wir berichteten ) ist Nintendo Switch die schnellstverkaufte Konsole aller Zeiten. In Japan wurden die Gesamtverkäufe der Wii U bereits übertrumpft ( wir berichteten ). In Italien ist ebenfalls der Wii-Verkaufsstartrekord geknackt worden ( wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: System-Software Version 400 Video Capture