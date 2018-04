Nintendo Switch: Rückkehr von Wave Race angedeutet - 4Players.de

Auf N64 und Gamecube zählte Wave Race noch zu den Vorzeige-Spielen auf den beiden Nintendo- Plattform. Seitdem ist es ruhig geworden um die Jetski-Rennen, die nicht nur mit spannenden Positionskämpfen, sondern auch mit einer für damalige Verhältnisse exzellenten Wasserdarstellung und Wellenphysik überzeugen konnten.Im Rahmen des BAFTA-Verleihung deutete Nintendo-Entwickler und Wave-Race-Produzent Shinya Takahashi jetzt aber eine mögliche Rückkehr der Reihe auf der aktuellen Konsole Switch an: "Ihr werdet das Spiel vielleicht wiedersehen", so Takahashi im Gespräch mit der Webseite Fandom . "Wir haben versucht, viele Spiele zu entwickeln. Und das könnte eines von ihnen sein. Ich persönlich liebe Wave Race!".Ob es sich aber tatsächlich um einen neuen Teil der Serie handeln könnte, ist allerdings offen. Denkbar wäre auch ein Comeback als Bestandteil einer GameCube Virtual Console, über die es bereits vor der Veröffentlichung von Switch Gerüchte gab. So oder so: Wahrscheinlich wird es spätestens zur E3 eine Antwort von Nintendo geben, ob es eine Rückkehr von Wave Race gibt und wie diese aussieht.Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2018