Nintendo Switch: Fehler im Tegra-Chip ermöglicht Hacks - 4Players.de

Für seine Switch-Konsole verwendet Nintendo bekanntermaßen eine relativ originalgetreue Version von Nvidias Tegra-X1-Chips - und genau die lässt laut Golem.de momentan Hackerherzen höher schlagen. Gleich zwei Exploits ermöglichen demnach per USB-Controller die Ausführung beliebiger Codes.Die Info über die Gefahr geisterte schon seit einigen Wochen durch diverse Foren und Podcasts, in denen gemutmaßt wurde, dass nur eine Hardware-Revision das Problem beheben könne. Kürzlich kochte das Thema erneut hoch, weil Tüftler sich mittlerweile offenbar näher damit beschäftigt haben. Golem erläutert:"Hacker haben Exploits und modifizierte Firmware veröffentlicht, mit der Nintendos mobile Konsole Switch (Test) gehackt werden kann, um alternative ROMs zu verwenden. Der Fehler findet sich im USB-Recovery-Modus des Tegra X1 genannten SoC von Nvidia, das bei der Switch zum Einsatz kommt. Das Team um Katherine Temkin unter dem Namen ReSwitched hat die als Fusée Gelée bezeichnete Schwachstelle dokumentiert und veröffentlicht. Mit dem Exploit lässt sich der Schutz des Boot-ROM umgehen, aus diesem Grund kann dann andere als die eigentlich vorgesehene Software genutzt werden.(...)Damit der Exploit funktioniert, muss das System in den USB-Recovery-Modus versetzt werden. Das ist nach Angaben der Hacker auch dann möglich, wenn das Gehäuse unversehrt bleibt. Vorherige Hacks basierten zum Teil darauf, eigene Breakout-Boards zu nutzen und physische Modifikationen an dem Gerät vorzunehmen. (...) Der Boot-ROM-Chip kann nicht einfach gepatcht werden. Die entsprechenden angreifbaren Befehle sind hardcodiert, ein Patch gegen die Angriffe erscheint daher unwahrscheinlich. Grundsätzlich betrifft das Problem natürlich auch andere Verwendungen des X1-Chips. Weder Nintendo noch Nvidia haben sich bislang öffentlich zu dem Problem geäußert. Nintendo bleibt nach aktuellem Kenntnisstand nur, mit dem Exploit gehackte Systeme von den Onlinefunktionen der Switch auszuschließen. Für die Zukunft plant Nintendo offenbar eine neue Version der Konsole mit einem Chip, der für die Angriffe nicht verwundbar sein soll."Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2018