Nintendo Switch: USK und KJM loben das Jugendschutzsystem als gutes Beispiel für modernen Jugendmedienschutz - 4Players.de

Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) und die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) beurteilen den technischen Jugendmedienschutz der Nintendo Switch mit der dazugehörigen Altersbeschränkungen-App und den technischen Vorkehrungen als vorbildlich. Es sei das erste Jugendschutzprogramm für geschlossene Systeme, das deutschem Recht entspricht, erklären USK, KJM und Nintendo. Eltern können selbst festlegen, was und wie lange ihre Kinder spielen - sowie, ob, und falls ja, in welchem Umfang sie Zugang zu Online-Funktionen haben.In einer Pressemitteilung heißt es: "Nintendo hat für seine Konsolen ein Jugendschutzsystem entwickelt, das es Eltern erlaubt, zielgenau zu regeln, welche Spiele ihre Kinder spielen dürfen - und in welchem Umfang sie Zugang zu Online-Funktionen haben. (...) Wer sich einen Nintendo-Account eingerichtet hat, kann dies und vieles mehr auch über die kostenlose Nintendo Switch-Altersbeschränkungen-App für Smartgeräte regulieren. Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) und die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) sehen Nintendo hier in einer Vorreiterrolle. Sie haben die Nintendo Switch-Altersbeschränkungen in Kombination mit der Altersbeschränkungen-App als das erste Jugendschutzprogramm für geschlossene Spielsysteme beurteilt, das deutschem Recht entspricht und die Vorgaben des Jugendmedienschutz-Staatsvertrags (JMStV) erfüllt.""Wie lange spielen unsere Kinder an der Konsole? Was spielen sie? Ist dieses Spiel für unsere Kinder geeignet? Die Nintendo-Switch-Altersbeschränkung liefert Eltern rasch Antworten auf diese Fragen. Obendrein bietet sie ihnen aber auch das nötige Instrumentarium, dafür zu sorgen, dass ihre Sprösslinge nur mit solchen Inhalten in Berührung kommen, die ihrem Alter und ihrem Entwicklungsstand entsprechen. Eltern können beispielsweise einstellen, dass für ihre Kinder nur solche Titel zugänglich sind, die von der USK als unbedenklich für ihr Alter eingestuft worden sind. Mit Hilfe der Altersbeschränkungen-App für Smartphones können sie zudem eine zeitliche Obergrenze festlegen: Ist die Zeit abgelaufen, zeigt die Konsole das den jungen Spielern an. Anhand der App können Eltern kontrollieren, ob sich die Kinder an die festgelegten Grenzen gehalten haben. Außerdem kann die Konsole so eingerichtet werden, dass sie nach Ablauf der vorgegebenen Zeit in den Stand-by Modus wechselt. Auch der Zugang zum Nintendo eShop, in dem man Videospiele online einkaufen kann, ist nur möglich, wenn man zuvor einen Nintendo Account eingerichtet hat. In diesem wiederum sind die Jugendschutzeinstellungen hinterlegt. Beispielsweise ist der Kauf neuer Spiele nur nach Eingabe einer PIN möglich."Der Vorsitzende der KJM, Dr. Wolfgang Kreißig, schreibt in der Pressemitteilung : "Dass ein Anbieter den Jugendschutz bereits in die Produktentwicklung einbezieht und dessen Wirksamkeit erstmals gemäß den Anforderungen des JMStV überprüfen lässt, ist ein Meilenstein."Auch Elisabeth Secker, Geschäftsführerin der USK, lobt das Engagement von Nintendo in einer Pressemitteilung : "Mit der Implementierung ihres Jugendschutzsystems geht die Nintendo Europe GmbH mit gutem Beispiel voran. Sie gibt Eltern damit ein wirksames Werkzeug für den altersgerechten Schutz ihrer Kinder an die Hand. Es ist einfach einzurichten und kostenlos nutzbar."Die Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) ist ein Organ der Landesmedienanstalten und ein Expertengremium aus Vertretern von Bund und Ländern. In Deutschland ist sie die zentrale Aufsichtsstelle für den Jugendschutz im privaten Rundfunk und Internet. Die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle (USK) ist die freiwillige Selbstkontrolle der Computerspielewirtschaft. Ihr Bereich USK.online ist im Rahmen der Anerkennung nach dem JMStV aktiv und hilft den Mitgliedsunternehmen bei der Umsetzung eines funktionierenden Jugendschutzes im Online-Bereich.Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2018