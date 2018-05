Nintendo Switch: "Virtual Console" ist derzeit nicht geplant - 4Players.de

Nintendo verfolgt derzeit nicht das Ziel, die "Virtual Console" (Wii U, 3DS und Wii) mit Spiele-Klassikern auch auf Switch zu veröffentlichen. Gegenüber Kotaku erklärte ein Sprecher von Nintendo: "Es gibt derzeit keine Pläne, Spiele-Klassiker unter dem Banner der Virtual Console zusammenzuführen, wie es auf anderen Nintendo-Systemen geschehen ist. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie klassische Spiele von Nintendo und anderen Publishern auf Nintendo Switch zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise über Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online, den Nintendo eShop oder als Spielesammlung. Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online bietet eine neue Möglichkeit, klassische NES-Spiele zu erleben, die sich vom Virtual-Console-Service unterscheiden, dank Verbesserungen wie dem zusätzlichen Online-Modus, dem Sprachchat über die Nintendo Switch Online-App und den verschiedenen Spielmodi von Nintendo Switch."Nintendo möchte Spieler-Klassiker also in anderer Form auf Nintendo Switch veröffentlichen. Als Beispiel werden die NES-Spiele genannt, die beim kostenpflichtigen Nintendo-Switch-Online-Mitgliederservice (Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online) verfügbar sein werden ( wir berichteten ). Zum Service-Start im September 2018 sollen 20 Titel bereitstehen, darunter Balloon Fight, Dr. Mario, Super Mario Bros. 3, Donkey Kong, Ice Climber, The Legend of Zelda, Mario Bros., Soccer, Super Mario Bros. und Tennis sowie zehn weitere Spiele, die noch bekanntgegeben werden. Die Sammlung soll stetig erweitert werden. Die NES-Spiele können erstmals online im Mehrspieler-Modus gespielt werden. Je nach Titel können die Spieler im Multiplayer-Modus zusammen oder gegeneinander antreten oder sich beim Steuern der Spiele abwechseln. "Sogar bei Einzelspieler-Titeln können sie sich online gegenseitig zuschauen und auch hier abwechselnd dem anderen die Kontrolle überlassen, wann immer sie möchten. Jedes NES-Spiel unterstützt darüber hinaus die Voice-Chat-Funktion der Nintendo Switch Online-App."Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2018