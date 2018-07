Nintendo Switch: Nintendo ist zuversichtlich, die Nachfrage zum Weihnachtsgeschäft decken zu können - 4Players.de

Nintendo ist zuversichtlich, dass sie die Switch-Nachfrage zum Weihnachtsgeschäft (mit Super Smash Bros. Ultimate und Pokémon Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! ) befriedigen und die Händler mit genügend Konsolen versorgen können. Gerade zur Markteinführung der Konsole im März 2017 sowie zu Weihnachten und beim Mini-NES hatte Nintendo in der Vergangenheit massive Probleme, der Nachfrage gerecht zu werden.Gegenüber Game Informer sagte Reggie Fils-Aime (Präsident von Nintendo of America): "Auf jeden Fall. Unser Ziel als Unternehmen ist es, Impulse zu geben und Begeisterung zu erzeugen, damit Leute, die von der Hardware gehört, sie aber noch nicht gekauft haben, mit aufspringen können. Unser größter Fehler ist es, wenn der Konsument zum Regal geht und dort nichts ist. Wir konzentrieren uns darauf, sicherzustellen, dass die Lieferkette zuverlässig ist. Zum heutigen Zeitpunkt sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Nachfrage befriedigen können. Wir versuchen, die Nachfrage so hoch wie möglich zu treiben und damit unser Geschäft so stark wie möglich zu machen."Im laufenden Geschäftsjahr (April 2018 bis März 2019) möchte Nintendo 20 Millionen Switch-Konsolen weltweit verkaufen.Letztes aktuelles Video: Nindies Showcase Spring 2018