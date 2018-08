Nintendo Switch: Geheimes VR-Menü entdeckt - 4Players.de

Ryo Hazuki schrieb am 13.08.2018 um 13:42 Uhr

Also die Idee mit dem Labo find ich ja toll aber das wird doch zu warm. Ich mein VR wäre sowieso nichts in den letzten Tagen gewesen aber selbst an kalten Tagen ist die Switch recht warm und am Gesicht ist man empfindlicher was das angeht. Aber die Idee ist gut.