Nintendo Switch: Konsolen-Bundles zu Pokémon: Let's Go, Pikachu & Evoli angekündigt - 4Players.de

eine Nintendo Switch-Konsole, die mit den Silhouetten von Pikachu und Evoli verziert ist,

spezielle Joy-Con, im Pikachu- und Evoli-Design,

eine Nintendo Switch-Station, geschmückt mit Abbildungen der beiden Charaktere,

eine vorinstallierte Version von Pokémon: Let's Go, Pikachu! oder Pokémon: Let's Go, Evoli!,

und einen Pokéball Plus-Controller.

Nintendo hat zwei limitierte Switch-Bundles zu Pokémon: Let's Go, Pikachu! & Let's Go, Evoli! angekündigt. Die beiden Sondereditionen der Konsole sollen parallel zum Spielstart am 16. November 2018 erscheinen und folgende Inhalte bieten: