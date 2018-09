Nintendo Switch: Hardware-Bundle mit Fortnite im Anmarsch - 4Players.de

Bundle Royale! Ein #Fortnite-Bundle für #NintendoSwitch mit speziellen, nur im Spiel erhältlichen Items und 1.000 V-Bucks brettert am 5. Oktober in den Handel.



— Nintendo DE (@NintendoDE) 18. September 2018

Nintendo hat ein Switch-Bundle mit Fortnite (Free-to-play) angekündigt. Das Bundle wird am 5. Oktober 2018 erhältlich sein. Es umfasst eine Nintendo-Switch-Konsole, spielinterne Währung in Höhe von 1.000 V-Bucks (ca. 10 Euro) sowie das Doppelhelix-Paket. In diesem wiederum stecken laut Nintendo "ein ganz besonderes Charakter-Outfit und Rücken-Accessoire, sowie ein spezieller Hängegleiter und eine Spitzhacke.""In Fortnite für Nintendo Switch geht es darum, aus einem hochriskanten Battle Royale, in dem sich 100 Spieler gegenüberstehen, als Sieger hervorzugehen. Die Spieler bauen riesige Festungen, überlisten ihre Gegner und verdienen sich - vielleicht - den Epischen Sieg. Ob offline mit denen, die sich im gleichen Zimmer befinden oder online mit Nintendo Switch-Fans am anderen Ende der Welt. Regelmäßige Updates für das Spiel ermöglichen den Zugang zu neuen Spiel-Modi, Outfits, Waffen und andere Gegenstände, sowie den Zugriff auf die Inhalte der kommenden 6. Season", schreibt Nintendo.