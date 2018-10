Nintendo Switch: Bundle mit Diablo 3: Eternal Collection und Konsole im D3-Design - 4Players.de

Nintendo hat ein Switch-Bundle mit Diablo 3 angekündigt. Das Paket enthält eine Nintendo-Switch-Konsole inklusive Tasche im Diablo-3-Design und einen Download-Code für die Diablo 3: Eternal Collection. Das Bundle ist ab dem 2. November 2018 im Handel erhältlich.Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Diablo 3 Limited Edition - Trailer"Zur Diablo 3: Eternal Collection gehören die Vollversion des Grundspiels sowie beide Erweiterungen: Rückkehr des Totenbeschwörers und Reaper of Souls. Zusätzlich erhalten Spieler der Version für Nintendo Switch einige exklusive Gegenstände im Spiel, die nur auf der beliebten Nintendo-Konsole verfügbar sind. Dazu zählen eine Vielzahl von Gegenständen aus der Spielreihe The Legend of Zelda, darunter eine Ganondorf-Rüstung zur Transmogrifizierung, ein Cucco-Gefährte, die Flügel 'Echo der Maske' und ein goldener Triforce-Porträtrahmen."