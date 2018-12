Nintendo Switch: Ist die am schnellsten verkaufte Konsole dieser Generation in den USA - 4Players.de

schrieb am 19.12.2018 um 15:15 Uhr

Space-Lord hat geschrieben: ? Heute 13:46 Semmeln (Brötchen) Semmeln (Brötchen)

Ich weiß ja nicht ob das so wie warme Semmeln weggehen würde. Sind jetzt meines Wissens nicht so die kompletten Megaseller gewesen. Ich meine die Spiele hätten sich so "anständig" verkauft. Aber vielleicht hat man ja eine entsprechende Zielgruppe auf der Switch...wär schon mal ganz interessant das zu sehen.