Nintendo Switch: Mittwoch soll eine Ladung "Indie-Spiele" präsentiert werden - 4Players.de

Aber hört doch auf, andere was vorzumachen, die anderer Meinung sind und mit dem Spieleoutput nicht zufrieden sind.

Ich bin mit dem Spieleoutput der PS4 auch nicht zufrieden. Mein Spielesortiment auf der Switch ist 10x so groß. Auf der PS4 erscheint einfach nix, was mich wirklich interessiert. Was soll man da machen? Entweder man kann mit der Konsole und dem Angebot was anfangen oder nicht. Dein Argument ist doch nur eines, was genauso gut aus jeder anderen Plattformrichtung auch kommen kann. Wenn du auf RDR 2, Assassin´s Creed, Far Cry und Co stehst, dann ist die Switch halt nix für dich, weil nicht vorhanden. Aber zu behaupten, es gäbe keinen ausreichenden Spieleoutput, ist faktisch falsch. Das belegen allein die Verkaufszahlen der Konsole.