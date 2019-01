Nintendo Switch: Preissenkung und Nachfolger werden derzeit nicht in Betracht gezogen - 4Players.de

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa sprach mit The Sankei News via Nintendo Everything über drei erfolgreiche Spiele-Veröffentlichungen im Vorweihnachtsgeschäft 2018.Furukawa: "Wir hatten hervorragende Verkaufserfolge mit unserer Heimkonsole Nintendo Switch. Super Mario Party verkaufte sich innerhalb eines Monats nach dem Verkaufsstart im Oktober weltweit 1,5 Millionen Mal. Der neueste Teil der Pokémon -Reihe verkaufte sich in der ersten Verkaufswoche drei Millionen Mal. Und Super Smash Bros. Ultimate verkaufte sich in der ersten Woche fünf Millionen Mal."Ob sie das Ziel, 20 Millionen Switch-Geräte innerhalb des laufenden Geschäftsjahres (April 2018 bis März 2019) zu verkaufen, erreichen werden, wollte Furukawa nicht kommentieren. Er sagte aber, dass es ein "extrem ehrgeiziges" Ziel sei und sich bei Nintendo derzeit alles nur um Switch drehen würde. Einen Nachfolger oder eine Preissenkung würden sie derzeit nicht in Betracht ziehen, meinte er.Letztes aktuelles Video: Indie Highlights - 23012019