Nintendo Switch: Gerüchte über Kingdom Hearts 3 und die Wiederbelebung von Scalebound - 4Players.de

In der jüngsten "Kinda Funny Games" Show hat Imran Khan (Senior Editor bei der Game Informer) eine Gerüchtewelle losgetreten , als er meinte, dass Nintendo ein "totes und begrabenes Spiel" für Switch wiederbeleben würde - ein Spiel, das offiziell eingestellt wurde. Allerdings wollte er weder den Namen des Spiels noch den des involvierten Studios nennen. Das besagte Spiel soll aber nicht mit Nintendo in Zusammenhang stehen."There's a game that's thought to be dead that Nintendo's reviving, and it's not one that people would expect. It was very much a title that was dead and buried - very officially cancelled", so transkribierte Nintendo Everything seine Aussage.Dann wärmte die Website Nintendo Insider ein Gerücht aus dem Sommer 2018 auf, und zwar soll das von Microsoft eingestellte Scalebound von Platinum Games für Switch erscheinen. "I have confidence in my sources to report that it is my understanding that Scalebound has been resurrected as a project to be released as a Nintendo Switch exclusive", schreibt Alex Seedhouse ohne nähere Angaben zu den Quellen zu machen. Nintendo hatte in der näheren Vergangenheit schon häufig mit Platinum Games zusammengearbeitet, zum Beispiel bei The Wonderful 101 Star Fox Zero und Bayonetta 2 . Aktuell werkeln sie an Bayonetta 3 und dem jüngst angekündigten Astral Chain Auch der für gewöhnlich gut informierte Jason Schreier von Kotaku schaltete sich bei Resetera ein und meinte, dass die Ausführungen von Nintendo Insider zur Scalebound-Marke und dem geistigen Eigentumsverhältnissen falsch seien. Er schätzt dennoch, dass Scalebound auf Switch durchaus möglich sei. Seine Vermutung sei aber, dass Platinum Games einen Teil des Designs und der Technologie von Scalebound für Astral Chain wiederverwenden würde - schließlich seien sowohl Astral Chain als auch Scalebound Spiele mit einem kooperativen Mehrspieler-Modus. Er stellte zudem die Frage in den Raum, warum Nintendo gleich auf zwei Co-op-Titel von Platinum Games setzen sollte.Darüber hinaus deutete Imran Khan an, dass es Gespräche zwischen Nintendo und Square Enix über eine Veröffentlichung von Kingdom Hearts 3 auf Switch gegeben hätte. Bisher galt die Umsetzung von KH3 für Switch als unmöglich. Liam Robertson (ComicBook, Nintendo Life) wiederum bestätigte, dass er auch von den Gesprächen über Kingdom Hearts 3 gehört hätte.