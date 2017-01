Spielemarkt Deutschland: Jeder vierte Internetnutzer spielt Multiplayer-Titel - 4Players.de

Über 18 Millionen Deutsche (27 Prozent der Internetnutzer; ab 16 Jahren hierzulande) nutzen den Mehrspieler-Modus von Computer- und Videospielen, dies gab der BIU - Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware auf Basis von Erhebungen des Marktforschungsunternehmens YouGov bekannt. Rund 8,4 Millionen deutsche Internetnutzer (12 Prozent) spielen Games dabei am liebsten über das Internet mit beziehungsweise gegen andere Spieler. 4,7 Millionen deutsche Internetnutzer (7 Prozent) wiederum tragen den digitalen Wettkampf gerne im selben Raum mit ihren Mitspielern aus. 4,9 Millionen der Internetnutzer hierzulande (7 Prozent) spielen zu gleichen Teilen gerne am selben Ort wie ihre Mitspieler als auch online gegen sie. Als Plattformen dienen den Spielern sowohl PCs als auch stationäre und portable Konsolen, Tablets oder Smartphones. Insgesamt verbringt rund jeder fünfte deutsche Internetnutzer (21 Prozent beziehungsweise 14 Millionen) bis zu 50 Prozent seiner gesamten Spielzeit mit Multiplayer-Games. Spezifischere Angaben (Plattformen, Geschlecht etc.) veröffentlichte der Bundesverband hingegen nicht."Mit- und gegeneinander zu spielen, gehört zu den ältesten Kultur- und Lerntechniken der Menschheit. Kompetitive und kooperative Games bringen diese Technik wieder in den Alltag von Millionen Menschen", erklärt BIU-Geschäftsführer Felix Falk. "Der Multiplayer-Modus zeigt dabei die soziale Komponente von Games. Deren Bedeutung wird mit Blick auf den eSports-Trend deutlich: Mittlerweile schaut sich ein Millionenpublikum eSports-Events per Live Stream und vor Ort an. Zum gemeinsamen Schauen und Anfeuern von Lieblings-Spielern und -Clans zieht es heute regelmäßig Tausende Zuschauer in die Wettkampf-Arenen."'Unter eSports wird das Spielen von Computer- und Videospielen in Ligen oder auf Turnieren verstanden. Bei internationalen Wettkämpfen geht es dabei nicht selten um Preisgelder in Millionenhöhe und auch in Deutschland nimmt die Beliebtheit von eSports stark zu. So kennt hierzulande jeder vierte Internetnutzer (24 Prozent der Befragten) eSports. Bei den 16- bis 24-Jährigen ist es sogar jeder zweite (50 Prozent). Knapp jeder sechste Internetnutzer (16 Prozent beziehungsweise knapp 11 Millionen Menschen in Deutschland) hat sich bereits eSports-Matches angeschaut. Hier zeigen vor allem jüngere Menschen ein besonders starkes Interesse: Von den 16- bis 24-jährigen Internetnutzern haben sich knapp vier von zehn bereits entsprechende Events angeschaut. eSports hat bereits jetzt viele klassische Sportarten in Deutschland in der Zuschauergunst weit hinter sich gelassen. Zu den wichtigsten eSports-Spielen zählen dabei unter anderem die Multiplayer Games "Counter-Strike: Global Offensive", "League of Legends", "Dota 2", "FIFA" und "Overwatch".'Über die Umfrage: "Die verwendeten Daten zur Nutzung von Mehrspieler-Spielen sowie eSports sind von der YouGov Deutschland GmbH bereitgestellt. An der Befragung zwischen dem 11.7.2016 und dem 13.7.2016 nahmen 2.023 Personen teil. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren. Alle Hochrechnungen wurden vom BIU auf Basis der Erhebungen von YouGov durchgeführt."