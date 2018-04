Spielemarkt Deutschland: 2017: 42 Prozent aller Spiele wurden als Download gekauft; knapp 80 Prozent auf PC - 4Players.de

ICHI- hat geschrieben: ? vor 30 Minuten Mir graut schon im Mai wenn Detroit für PS4 rauskommt und ich wieder 70 Euro löhnen darf. Mir graut schon im Mai wenn Detroit für PS4 rauskommt und ich wieder 70 Euro löhnen darf.

Dafür hält die Blu Ray 50+ Jahre und ist jederzeit Verfügbar. Wie Steam in 50 Jahren aussieht oder noch existiert weiss keiner.

Warum? Weil 70? "soviel" sind?Schön, dass deine Blu Ray in 50 Jahren noch lesbar sein soll. Das bezieht sich übrigens auf Lagerung unter Idealbedingungen. Im Wohnzimmer ist das also schonmal nicht, da ist die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu schwankend. Zumindest vor Licht dürfte sie durch das Jewelcase geschützt sein.So, jetzt hast du also in 50 Jahren noch deine Originaldisc. Schön. Das Problem ist aber ein ganz anderes: Wo kriegst du in 50 Jahren eine PS4 her? Denkst du das deine PS4 in 50 Jahren noch funktionieren wird?Nur mal so als Beispiel: Die PSX kam 1994 raus, das sind "nur" 24 Jahre, nichtmal die Hälfte von deinen angepeilten 50 jahren. Und dabei ist eine funktionierende PSX heutzutage ja schon eher ein kleines Sammlerstück. Du musst dir vorstellen, das du heute für ein 50 Jahre altes Spiel Hardware von 1968 bräuchtest. Da waren mal grob geschätzt noch wenige Kilobyte auf riesigen Magnetbändern gespeichert, wo sich heute in den meisten PCs ja schon kein Diskettenlaufwerk und in vielen schon nichtmal mehr ein CD/DVD/BD-Laufwerk findet. Wo kriegst du heute so...