Spielemarkt Deutschland: 2018: 9,5 Mio. über 50-Jährige sind "Gamer"; fast gleiche Geschlechterverteilung - 4Players.de

Das Durchschnittsalter der "Gamer" in Deutschland wächst weiter: Während Spielerinnen und Spieler im Jahr 2017 im Durchschnitt 35,5 Jahre alt waren, beträgt das Durchschnittsalter 2018 bereits 36,1 Jahre, dies gab der game - Verband der deutschen Games-Branche auf Basis von Daten des Marktforschungsunternehmens GfK bekannt.Als Grund für den Anstieg des Durchschnittsalters wird angeführt, dass die Altersgruppe der über 50-jährigen "Gamer" stark gewachsen ist. Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der Spielerinnen und Spieler in dieser Altersklasse um 800.000 auf insgesamt 9,5 Millionen. Damit stellen die über 50-jährigen "Gamer" mittlerweile die größte Gruppe der Spieler in Deutschland. Keine Veränderung gab es bei der Geschlechterverteilung: 16,3 Millionen Frauen spielen Computer- und Videospiele. Damit stellen sie weiterhin knapp die Hälfte der Spielerschaft in Deutschland (47 Prozent). Insgesamt spielt rund jeder zweite Deutsche Computer- und Videospiele. Das entspricht 34,3 Millionen Menschen. Eine konkrete Definition des Begriffs "Gamer" führte der Verband der deutschen Games-Branche (abermals) nicht an. Auch plattformspezifische Angaben (PC, Konsolen, Mobile) wurden nicht veröffentlicht."Ob auf dem Smartphone unterwegs oder auf PC und Spielekonsole zu Hause: Deutschland ist ein Land der Gamer", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game. "Games sind der ideale Vermittler digitaler Kompetenzen, das zeigt nicht zuletzt das große Spieler-Wachstum bei den über 50-Jährigen. Auch wenn niemand in dieser Altersklasse mit Computer- und Videospielen aufgewachsen ist, sind es Games, die ältere Spieler für Smartphones, Laptops und Co. begeistern."Darüber hinaus hat der Verband einen Bericht über "Silver Gamer" mit dem Titel "Videospiele im Alter: Warum immer mehr Senioren spielen" veröffentlicht ( zum Bericht ).Informationen zu den Marktdaten: "Die verwendeten Daten basieren auf Erhebungen des GfK Consumer Panels, der GfK Entertainment und der GfK POS Measurement. Die GfK verwendet Erhebungsmethoden zur Erfassung der Daten des deutschen Marktes für digitale Spiele, die weltweit und qualitativ einmalig sind. Hierzu gehören unter anderem eine für die gesamte deutsche Bevölkerung repräsentative laufende Befragung von 25.000 Konsumenten zu ihren Einkaufs- und Nutzungsgewohnheiten bei digitalen Spielen sowie ein Handelspanel. Die Datenerhebungsmethoden erlauben einen einmaligen Einblick in den deutschen Markt für Computer- und Videospiele."