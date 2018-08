Spielemarkt Deutschland: 2018: "Games-Markt" boomt durch Online-Dienste, Spiele-Apps und Zusatzinhalte - 4Players.de

Der Markt für Computer- und Videospiele in Deutschland boomt, dies gab heute der game - Verband der deutschen Games-Branche auf einer Pressekonferenz zum Start der gamescom in der kommenden Woche bekannt Im ersten Halbjahr 2018 ist der Umsatz um 17 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro gewachsen. Starke Wachstumstreiber waren virtuelle Güter und Zusatzinhalte (+40 Prozent) sowie Gebühren für Online-Dienste (+92 Prozent). Der Teilmarkt "Spiele-Apps für Smartphones und Tablets" wuchs um 40 Prozent auf 683 Millionen Euro (Vorjahr: 489 Millionen Euro). Der Umsatz mit dem klassischen Verkauf von Spielen ist hingegen um 12 Prozent gesunken."Die Dynamik des deutschen Games-Marktes ist beeindruckend: Mit einem noch stärkeren Wachstumstempo als bereits im Rekordjahr 2017 verteidigt Deutschland eindrucksvoll Platz fünf der größten Games-Märkte weltweit", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des game, dem Träger der gamescom. "Einer der größten Wachstumstreiber bleiben Spiele-Apps für Smartphones und Tablets: Sie haben nicht nur für Millionen Deutsche die digitale Spiele-Welt zugänglich gemacht, sondern sind mittlerweile auch die beliebteste Spiele-Plattform. Jetzt müssen wir in Deutschland auch als Produktionsstandort endlich zu den anderen Ländern aufschließen."Der Bundesverband erklärt weiter: "Zum gamescom-Trend 'Überall spielen' gehören neben der Erfolgsgeschichte von Games für Smartphones, die erstmals in diesem Jahr den PC als beliebteste Spiele-Plattform in Deutschland abgelöst haben, auch neue Angebote wie Abonnement-Dienste, bei denen Spieler für wenige Euro im Monat auf eine große Spiele-Bibliothek zugreifen können. Zwar sind entsprechende Angebote noch relativ neu, dennoch kennt bereits rund jeder dritte Deutsche (32 Prozent) entsprechende Dienste. Davon hat bereits rund jeder Fünfte (19 Prozent) einen Abonnement-Dienst ausprobiert. Das entspricht mehr als 4,2 Millionen Menschen in Deutschland. Groß ist auch das Interesse an Cloud-Gaming. Hierbei finden die eigentlichen Berechnungen des Spiels in der Cloud statt. So können Gamer auch ohne leistungsstarke Hardware zu Hause Blockbuster-Titel mit aufwendiger Grafik spielen. Bereits jeder vierte Deutsche (26 Prozent) hat von Cloud-Gaming gehört und weiß, was es bedeutet. Jeder Dritte davon hat es selbst zumindest schon mal ausprobiert. Das entspricht knapp 6 Millionen Deutschen. Weitere 33 Prozent haben Cloud-Gaming zwar noch nicht ausprobiert, können es sich aber gut vorstellen."Zudem wird die Games-Branche als Innovationstreiber und interessanter Arbeitsbereich laut einer Umfrage wahrgenommen: "Der gamescom-Trend 'Mit Spielen Zukunft gestalten' greift die große Vielseitigkeit von Games auf. Sie sind nicht nur Unterhaltungsmedium und Kulturgut, sondern auch ein wichtiger Innovationstreiber für andere Wirtschaftszweige und Schlüsselmedium der Digitalisierung. Das sehen mittlerweile auch Millionen Deutsche so: Mehr als jeder zweite Deutsche (54 Prozent) stimmt der Aussage zu, dass neue Technologien der Games-Branche auch für andere Bereiche wichtig sind. Zwei Drittel der Deutschen (66 Prozent) sagen, dass die Games-Branche besonders kreativ ist. Das zeigt sich auch bei der hohen Attraktivität der Games-Branche als Arbeitsmarkt der Zukunft. Mehr als jeder zweite Deutsche (53 Prozent) sieht Games-Unternehmen als einen interessanten Arbeitgeber – bei den 16- bis 24-Jährigen sind es sogar 66 Prozent."Informationen zu den Marktdaten: "Die verwendeten Marktdaten basieren auf Erhebungen des GfK Consumer Panels, der GfK POS Measurement und von App Annie. Die Umfragedaten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2.014 Personen zwischen dem 25.07.2018 und 30.07.2018 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 16 Jahren."