Caravan: Unterwegs mit einer Karawane im Orient der Antike - 4Players.de

Daedalic Entertainment hat am Ende der vergangenen Woche das Handels- und Erkundungsspiel Caravan für PC, Mac und Linux veröffentlicht. Es ist digital unter anderem auf Steam und GOG.com (14,99 Euro) sowie im deutschen Einzelhandel (ca. 18 Euro) erhältlich.Caravan ist ein Genre-Mix aus Strategie und Rollenspiel mit Handelselementen. Der Spieler steuert eine Karawane im Orient der Antike und reist auf der arabischen Halbinsel von Stadt zu Stadt. Dabei wächst die Karawane ständig, da regelmäßig neue Mitglieder, Helden und Kamele hinzukommen. Entlang ihrer Strecken erlebt die Karawane einige Abenteuer, nimmt in Städten Aufträge an oder wird in Kämpfe verwickelt. "Interaktive Handelssituationen, durchdachtes Ressourcenmanagement, spannende Kämpfe und übernatürliche Gestalten sind die Hauptsäulen des Spiels", heißt es von den Entwicklern (it Matters Games). Dabei kümmert man sich um das Management aller benötigten Ressourcen wie etwa Wasser, Verpflegung und Transporttiere. Zudem müssen lukrative Handelsmöglichkeiten (Ressourcen und Rohmaterialien günstig einkaufen und teuer verkaufen) gefunden werden. "Angereichert mit mystischen Elementen aus der regionalen Folklore und den berühmten Geschichten aus 1001 Nacht, Zufallsereignissen, sowie vielen authentischen Hintergründen, ermöglicht es Caravan dem Spieler in einem ausgewogenen Genre-Mix eine ganz individuelle Geschichte zu erleben", schreibt Publisher Daedalic.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer