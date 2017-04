Tropes vs. Women in Video Games: The Lady Sidekick: Frauen als hilflose Last, Ego-Booster und zu beschützende Gefährten - 4Players.de

Anita Sarkeesian hat die letzte Episode aus der zweiten Staffel von "Tropes vs. Women" veröffentlicht, in der sie auf Beispiele (aus ihrer Sichtweise) zur vorurteilsbehafteten und stereotypen Darstellung von Frauen in Videospielen eingeht. In der Episode mit dem Titel "The Lady Sidekick" beschäftigt sich die feministische Medienkritikerin und Videobloggerin mit der Darstellung von weiblichen Gefährten in Spielen ( Transkript ).Präsentiert werden Beispiele von weiblichen Charakteren als "Gatekeeper", hilflose Last oder Verstärkung für das männliche Ego. Ihrer Ansicht nach würde dieses Muster dazu beitragen, unterdrückende bzw. tyrannische Vorstellungen über Frauen zu verstärken, da sie als schutzbedürftig präsentiert werden und die Männer stets die Kontrolle haben, um die Frau zu beschützen. Als Beispiel nimmt sie u. a. Bioshock Infinite (Spoiler-Gefahr). Später geht sie auch auf positive Beispiele wie The Last of Us, Gears of War 4 oder Tomb Raider (2013) ein.