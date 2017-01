Deus Ex: Mankind Divided: Zweite Story-Erweiterung "A Criminal Past" angekündigt - 4Players.de

The13thMachine schrieb am 24.01.2017 um 12:20 Uhr

Ich habe es nicht mal geschafft das Hauptspiel zu beenden und das obwohl es ja wirklich kurz sein soll. Zugegeben, da Ich von dem abrupten Ende erfahren habe und die DLC scheinbar diese Lücke nicht schließen, hatte Ich gar keinen Bock die Sache ernsthaft anzugehen.

Also: Sorry, selten sowas langweiliges (an)gespielt. Leider kein Vergleich zu Human Revolution obwohl die selbe Mechanik dahinter steckt. Da sieht man mal, was eine gescheite Story so ausmachen kann. Lachhaft: Alle bereuen es augmentiert zu sein, aber seine Augs zeigt jeder trotzdem wo er nur kann. Gekürzte Hosen, Ärmellose Hemden, keine Schuhe, trotz menschlich geformten Fuß, etc. etc.

Ladezeiten waren übrigens zum kotzen. Ich habe fast genauso viel Zeit in der U-Bahn verbracht wie mit zocken und das trotz neuer und potenter Maschine.