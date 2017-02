Deus Ex: Mankind Divided: Tägliche Herausforderungen und neue Ausrüstung im Breach-Modus - 4Players.de

Das kanadische Studio Eidos Montreal hat die Herausforderungen des Breach-Modus in Deus Ex: Mankind Divided um neue Inhalte ergänzt: Wie Publisher Square Enix mitteilt, kamen mit dem Update nicht nur elf zusätzliche Karten, weitere Darknet-Dateien sowie neue Ausrüstungsgegenstände und Avatare hinzu, sondern auch so genannte Ghost-Netzwerke. Dabei handelt es sich um Server-Netzwerke, die täglich vom Zufall erstellt werden. Spieler erhalten so ständig neue Herausforderungen, um sich "besondere Belohnungen" zu erspielen. Der folgende Trailer stellt die Neuerungen vor.Letztes aktuelles Video: Breach-Update